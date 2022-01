Fumare è di nuovo una cosa cool (Di martedì 18 gennaio 2022) "Quando a New York hanno vietato di Fumare negli uffici, ho smesso di lavorare. Quando l’hanno vietato nei ristoranti, ho smesso di mangiare fuori e, quando il prezzo delle sigarette è arrivato a sette dollari al pacchetto, ho preso tutta la mia roba e me ne sono andato in Francia", scriveva sul New Yorker David Sedaris. Era il 1998 e tutto era partito dalla California – terra del benessere e del salutismo, dei video di aerobica con Jane Fonda e del tofu da supermercato – che attuò il primo Smoking Ban statale nei bar e nei locali pubblici. A Parigi c’era ancora una “dottrina Mitterrand per i fumatori”, una resistenza contro la wave anti tabacco che piano piano si sarebbe allargata all’Europa continentale: in Italia nel 2003, con la legge Sirchia, anche se su certi treni regionali si trovano ancora i posacenere incrostati, reliquie di un tempo che fu. Intervistato da ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) "Quando a New York hanno vietato dinegli uffici, ho smesso di lavorare. Quando l’hanno vietato nei ristoranti, ho smesso di mangiare fuori e, quando il prezzo delle sigarette è arrivato a sette dollari al pacchetto, ho preso tutta la mia roba e me ne sono andato in Francia", scriveva sul New Yorker David Sedaris. Era il 1998 e tutto era partito dalla California – terra del benessere e del salutismo, dei video di aerobica con Jane Fonda e del tofu da supermercato – che attuò il primo Smoking Ban statale nei bar e nei locali pubblici. A Parigi c’era ancora una “dottrina Mitterrand per i fumatori”, una resistenza contro la wave anti tabacco che piano piano si sarebbe allargata all’Europa continentale: in Italia nel 2003, con la legge Sirchia, anche se su certi treni regionali si trovano ancora i posacenere incrostati, reliquie di un tempo che fu. Intervistato da ...

Advertising

FxIIII : @ChiediLeProve @Barbara18376087 @BiologiScienza Ehi c'è un nuovo corso per smettere di fumare a Rovereto! Ma è fantastico! - livewher : Posso fumare di nuovo le Chesterfield senza il sapore di acido in bocca - xlightsofhope : Non so come resistere alla voglia di iniziare a fumare di nuovo perché sono otto anni che non tocco una sigaretta - h_iradai : RT @marsmaely: vorrei tanto passare la notte con lui, scopare, fumare e scopare di nuovo. - pervedrk : RT @marsmaely: vorrei tanto passare la notte con lui, scopare, fumare e scopare di nuovo. -