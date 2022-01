Criptovalute: boom con trading online, esperto avverte '6 italiani su 10 senza nozioni finanza' (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Labitalia) - "Agli italiani mancano le basi più elementari delle conoscenze finanziarie. E non parlo di concetti sofisticati come il rapporto tra rischio e rendimento o quali prodotti scegliere, ai nostri connazionali mancano... Leggi su europa.today (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Labitalia) - "Aglimancano le basi più elementari delle conoscenze finanziarie. E non parlo di concetti sofisticati come il rapporto tra rischio e rendimento o quali prodotti scegliere, ai nostri connazionali mancano...

Advertising

jmarzola1 : RT @Corriere: Trading online e criptovalute, boom durante la pandemia. «Ma 6 italiani su 10 non hanno nozioni finanziarie» - Corriere : Trading online e criptovalute, boom durante la pandemia. «Ma 6 italiani su 10 non hanno nozioni finanziarie» - ParliamoDiNews : Criptovalute: boom con trading online, esperto avverte `6 italiani su 10 senza nozioni finanza` – Libero Quotidiano… - Skryllex84 : E per questo non avrà mai futuro questo settore ..FED...Unicredit e bla bla #cryptocurrency #bitcoin -