Coronavirus, Agenas: “Occupazione stabile al 29% in area medica, ma cresce in 14 Regioni”. Le terapie intensive al 18% da una settimana (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 29% dei posti letto di area medica negli ospedali italiani sono occupati da pazienti Covid, mentre in terapia intensiva il tasso è al 18%. Percentuali stabili a livello nazionale, ma in crescita in diverse Regioni. I reparti dove vengono ricoverati i pazienti con sintomi continuano a saturarsi in 14 aree del Paese, mentre le terapie intensive in cinque. È questa la fotografia scattata da Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dai cui trend si evince che la situazione in lento ma costante peggioramento in area medica (dal 27 al 29 per cento in 6 giorni) mentre sembra essersi stabilizzata nell’ultima settimana nelle rianimazioni, dove il tasso di Occupazione è ormai fermo dall’11 gennaio. Ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 29% dei posti letto dinegli ospedali italiani sono occupati da pazienti Covid, mentre in terapia intensiva il tasso è al 18%. Percentuali stabili a livello nazionale, ma in crescita in diverse. I reparti dove vengono ricoverati i pazienti con sintomi continuano a saturarsi in 14 aree del Paese, mentre lein cinque. È questa la fotografia scattata da, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dai cui trend si evince che la situazione in lento ma costante peggioramento in(dal 27 al 29 per cento in 6 giorni) mentre sembra essersi stabilizzata nell’ultimanelle rianimazioni, dove il tasso diè ormai fermo dall’11 gennaio. Ad ...

