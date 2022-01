Calciomercato Hellas Verona | in arrivo un difensore dal Leverkusen

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildi casapotrebbe avere un nuovo sussulto: inil fortegreco Retsos dal Bayersempre vigile sul, con in entrata nelle prossime ore un nuovo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club scaligero sarebbe a un passo dalgreco classe ’98 Panagiotis Retsos. Un colpo di altissimo livello e prospettiva per un ragazzo acquistato tre anni fa dal Bayerper più di 15 milioni di Euro. Indennizzo che ora sarà abbondantemente inferiore per i veronesi, visto che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

I partenopei hanno individuato il rinforzo per la difesa La redazione di Sportmediaset riporta di un forte interesse del Napoli per il difensore centrale dell'Verona Nicolò Casale . Stando a quanto riferito Cristiano Giuntoli sarebbe andato a vederlo dal vivo in occasione di Sassuolo - Verona, i partenopei vorrebbero portarlo all'ombra del Vesuvio la ...L'nonostante i buoni rapporti però non farà sconti: il prezzo è già salito a 10 milioni e vista la concorrenza di Napoli e Milan potrebbe alzarsi ulteriormente. La società gialloblù è vicina a chiudere l'accordo con il club tedesco per il difensore greco Come riportato da Sky Sport, l'Hellas Verona si prepara ad accogliere un nuovo difensore. Si tratta di Pan ...