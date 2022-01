Calcio | Coppa Italia | Lazio-Udinese 1-0 ai supplementari**

(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Lasupera l'1-0 ma solo dopo i tempi supplementari allo stadio Olimpico e si qualifica per i quarti di finale della. Ai biancocelesti è servito un gol di Ciro Immobile al 106' per superare i bianconeri. L'attaccante della, entrato al 71', sfrutta al meglio un lancio in verticale di Cataldi, scattando sul filo del fuorigioco, battendo Silvestri con un pallonetto morbido di sinistro.

Gazzetta_it : Coppa Italia: il tabellone e le prossime date degli ottavi. Milan, Fiorentina e Atalanta ai quarti - CORNERNEWS24 : #Calcio - Coppa Italia: 1-0 all'Udinese, Lazio ai quarti Gol di Immobile ai supplementari, biancocelesti attesi dal Milan - dadoruxo1 : RT @fanpage: La Lazio conquista i quarti di finale di Coppa Italia solo dopo i tempi supplementari. L’Udinese resiste 105 minuti prima del… - OA_Sport : #Calcio, Coppa Italia 2022: un gol di Ciro #Immobile regala il passaggio del turno alla #Lazio contro l’#Udinese… - CorSport : #CoppaItalia, #LazioUdinese 1-0: #Immobile ai supplementari, sarà sfida al #Milan ?? -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Coppa

Commenta per primo Juventus - Sampdoria (d'inizio alle ore 21 ) è una gara valevole per gli ottavi di finale inItalia . Chi passa il turno trova la vincente di Sassuolo - Cagliari, in campo domani (mercoledì) alle ore 17.30. I ...Ciro Immobile sblocca Lazio - Udinese diItalia. L'attaccante biancoceleste segna un gran bel gol col pallonetto sul lancio di Cataldi da quaranta metri che pesca il suo centravanti, abile a superare Silvestri col tocco morbido. Non c'...Nel pomeriggio dello Stadio Olimpico avanza la Lazio, ma che fatica! La squadra di mister Maurizio Sarri, infatti, ha superato l'Udinese con il risultato di 1-0 nel match valevole per gli ottavi di fi ...COPPA ITALIA - Ci va la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. Ci va superando l’Udinese dopo 120 minuti. Ci va grazie a super Ciro Immobile ...