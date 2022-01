Australian Open 2022, Kyrgios: “Proporrò a Djokovic di giocare il doppio insieme” (Di martedì 18 gennaio 2022) Notte magica per Nick Kyrgios, con la vittoria all’esordio negli Australian Open 2022 contro Liam Broady. L’Australiano, che ha difeso Novak Djokovic dopo la sua espulsione dal Paese, è tornato a parlare dell’argomento in conferenza stampa. “Novak e io abbiamo avuto alcune differenze in passato, ma l’ho difeso perché pensavo che fosse la cosa giusta da fare, avrei fatto lo stesso con qualsiasi altro giocatore. In ogni caso, è chiaro che una sorta di “bromance” è emersa tra noi ora. Non mi sto lamentando, penso che gli Proporrò di giocare a doppio insieme da qualche parte” ha detto ridendo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Notte magica per Nick, con la vittoria all’esordio neglicontro Liam Broady. L’o, che ha difeso Novakdopo la sua espulsione dal Paese, è tornato a parlare dell’argomento in conferenza stampa. “Novak e io abbiamo avuto alcune differenze in passato, ma l’ho difeso perché pensavo che fosse la cosa giusta da fare, avrei fatto lo stesso con qualsiasi altro giocatore. In ogni caso, è chiaro che una sorta di “bromance” è emersa tra noi ora. Non mi sto lamentando, penso che glidida qualche parte” ha detto ridendo. SportFace.

