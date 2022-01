Amazon in trattativa con De Laurentiis | cambio di proprietà in vista per gli azzurri?

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il covid-19 ha provocato ingenti danni economici a livello mondiale. Un settore particolarmente colpito è quello del calcio, in cui molte società hanno sofferto o stanno ancora soffrendo gli effetti della pandemia. Il Napoli rientra in questa categoria. La società azzurra sta vivendo un vero e proprio periodo di stagnazione, causato anche dalle mancate entrate L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amazon trattativa

... si è affrettata a smentire la. Al momento però non è arrivata nessuna smentita da parte della società di De Laurentiis. La stessa società che quando si parlò dicome sponsor sulle ...Krafton ha cercato di imbastire unacon Garena a partire dal 21 dicembre , chiedendo ... perché perdere tempo e rischiare di sbagliare? REGALA UN BUONOAmazon sbarca in Serie A? L'indiscrezione infiamma i tifosi e apre le porte ad uno stravolgimento tutt'altro che scontato ...Potrebbe comprare subito e lasciare Aurelio De Laurentiis presidente onorario fino al 2026, perché De Laurentiis non vorrebbe mollare la società azzurra prima di allora, dal momento che nel 2026 cadrà ...