Abuso d'ufficio: Consulta, non irragionevole la 'necessità e urgenza' della riforma del 2020 (2) (Di martedì 18 gennaio 2022) (Adnkronos) - La Corte ha escluso che la modifica censurata fosse "eccentrica e assolutamente avulsa", per materia e finalità, rispetto al decreto-legge in cui è stata inserita, composto di norme eterogenee accomunate dall'obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese dopo il blocco delle attività produttive che ha caratterizzato la prima fase dell'emergenza pandemica. Nel Governo, prosegue la sentenza, era diffusa l'idea che questa ripresa potesse essere facilitata anche "da una più puntuale delimitazione della responsabilità". Da questo punto di vista, "la modifica non è neppure una 'monade' isolata" ma si abbina "a disposizioni volte a 'tranquillizzare' i pubblici amministratori" rispetto all'altro “rischio” della responsabilità erariale, parimenti oggetto di modifiche a carattere limitativo. Pertanto, la Corte ha concluso che la norma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) (Adnkronos) - La Corte ha escluso che la modifica censurata fosse "eccentrica e assolutamente avulsa", per materia e finalità, rispetto al decreto-legge in cui è stata inserita, composto di norme eterogenee accomunate dall'obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese dopo il blocco delle attività produttive che ha caratterizzato la prima fase dell'emergenza pandemica. Nel Governo, prosegue la sentenza, era diffusa l'idea che questa ripresa potesse essere facilitata anche "da una più puntuale delimitazioneresponsabilità". Da questo punto di vista, "la modifica non è neppure una 'monade' isolata" ma si abbina "a disposizioni volte a 'tranquillizzare' i pubblici amministratori" rispetto all'altro “rischio”responsabilità erariale, parimenti oggetto di modifiche a carattere limitativo. Pertanto, la Corte ha concluso che la norma ...

