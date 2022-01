A cinque anni dalla tragedia di Rigopiano si attende ancora il processo

(Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - La neve, la valanga, il freddo, le grida, i morti: a, 5dopo, il dolore punge senza sosta e, al ricordo delle 29 vittime, si affianca la richiesta di giustizia per i familiari,in attesa dell'avvio del. Per il quinto anno consecutivo i parenti delle vittime delladell'Hoteldi Farindola (Pescara), saranno sul luogo del disastro per commemorare i propri cari. Il 18 gennaio 2017 nel resort di lusso con spa a 1200 metri, sul versante pescarese del Gran Sasso, ci sono 40 persone tra ospiti e dipendenti. In quelle ore l'Abruzzo è alle prese con l'emergenza neve: migliaia di persone sono senza luce e centinaia le richieste di aiuto. Non solo, quel giorno ci sono anche quattro scosse di terremoto, di magnitudo 5.1. Gli ospiti ...

