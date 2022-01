red canzian è ricoverato: l'ex bassista dei pooh è in ospedale a treviso per un'infezione che ha... (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da www.ilgiorno.it red canzian L'ex pooh Red canzianè ricoverato all'ospedale Cà Foncello di treviso per una infezione che ha rischiato di generare una setticemia. A renderlo noto lo stesso bassista con un ... Leggi su dagospia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Da www.ilgiorno.it redL'exRedall'Cà Foncello diper unache ha rischiato di generare una setticemia. A renderlo noto lo stessocon un ...

zaiapresidente : ?????? FORZA RED, TORNA PRESTO! IL TUO POSTO E’ NEL CUORE DELLA MUSICA E DELLA GENTE! I miei più affettuosi auguri d… - tribuna_treviso : ++ Red Canzian migliora: non è più ricoverato in terapia intensiva a Treviso - CorriereAlpi : Migliorano le condizioni dell’ex Pooh colpito nei giorni scorsi da un’infezione al cuore e ricoverato a Treviso. La… - Fiest1217 : @zaiapresidente @red_canzian In bocca al lupo !!! - PCagnan : Red Canzian esce dalla terapia intensiva, la moglie: «Sta recuperando» -