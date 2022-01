Premio Puskas, trionfa Lamela: decisivo il gol in Arsenal Tottenham (Di lunedì 17 gennaio 2022) Premio Puskas, è di Erik Lamela il gol più bello del 2021. L’argentino vince per la rete messa a segno nel derby londinese Erik Lamela vince il Premio Puskas. Il fantasista del Siviglia trionfa grazie alla rete messa a segno lo scorso marzo quando vestiva la maglia del Tottenham nel derby con l’Arsenal. Non una rete comune, visto che l’argentino mise il pallone alle spalle del portiere con uno stupendo tocco di rabona. Battuti Schick e l’eurogol da centrocampo agli Europei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022), è di Erikil gol più bello del 2021. L’argentino vince per la rete messa a segno nel derby londinese Erikvince il. Il fantasista del Sivigliagrazie alla rete messa a segno lo scorso marzo quando vestiva la maglia delnel derby con l’. Non una rete comune, visto che l’argentino mise il pallone alle spalle del portiere con uno stupendo tocco di rabona. Battuti Schick e l’eurogol da centrocampo agli Europei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

