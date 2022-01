Pioli: «Abbiamo le nostre colpe ma sono da dividere con l’arbitro» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la beffarda sconfitta contro lo Spezia Sul gol mancato di Messias «Ho provato a clamare i miei giocatori ma non ci sono riuscito. Sapevamo di aver subito un torto e non ci siamo ripresi. Abbiamo le nostre colpe ma sono da dividere con la direzione arbitrale. Anche strano perché ha evitato di fischiare i mezzi falli. Peccato perché poteva essere una grande serata. Qualche difficoltà l’Abbiamo avuto, ma Abbiamo avuto tutte le possibilità di vincere la partita. Una serata storta e dobbiamo reagire immediatamente» Poca fluidità «Poca fluidità no, perché Abbiamo creato 7-8 palle gol. Poi il loro portiere ha fatto grandi parate e noi siamo stati meno incisivi sotto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la beffarda sconfitta contro lo Spezia Sul gol mancato di Messias «Ho provato a clamare i miei giocatori ma non ci sono riuscito. Sapevamo di aver subito un torto e non ci siamo ripresi.lemacon la direzione arbitrale. Anche strano perché ha evitato di fischiare i mezzi falli. Peccato perché poteva essere una grande serata. Qualche difficoltà l’avuto, maavuto tutte le possibilità di vincere la partita. Una serata storta e dobbiamo reagire immediatamente» Poca fluidità «Poca fluidità no, perchécreato 7-8 palle gol. Poi il loro portiere ha fatto grandi parate e noi siamo stati meno incisivi sotto ...

