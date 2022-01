NOVAK DJOKOVIC IL SERBO E' STATO ESPULSO DALL'AUSTRALIA PER VIOLAZIONE DELLE SUE NORME SANITARIE (Di lunedì 17 gennaio 2022) NOTIZIE APPRESE DAL SITO WEB: https://www.ilgiorno.it/sport/NOVAK - DJOKOVIC - ESPULSO - AUSTRALIA - ricorso - open - tencis - melbourne - 1.7254988 Cuneo,li 17.01.2022 Rinaldo Leggi su blog.libero (Di lunedì 17 gennaio 2022) NOTIZIE APPRESE DAL SITO WEB: https://www.ilgiorno.it/sport/- ricorso - open - tencis - melbourne - 1.7254988 Cuneo,li 17.01.2022 Rinaldo

VittorioSgarbi : Ho letto moltissimi commenti di moltissimi personaggi che dicono che Novak Djokovic è un pessimo esempio per i giov… - VittorioSgarbi : Novak Djokovic è un grande campione. E l'Australia un paese piccolo piccolo governato da piccoli burocrati. @stampasgarbi - fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - gael99 : RT @ChanceGardiner: Novak Djokovic: Alzerò la voce e cercherò di lottare per qualcun altro che è meno fortunato di me. Sfortunatamente, la… - eroe_max : RT @ChanceGardiner: Novak Djokovic: Alzerò la voce e cercherò di lottare per qualcun altro che è meno fortunato di me. Sfortunatamente, la… -