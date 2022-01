Advertising

JuventusUn : #Martial litiga con #Rangnick: la #Juventus piomba sul francese, guardate cosa vogliono dare in cambio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Martial litiga

90min

L'infortunio di Federico Chiesa ha radicalmente cambiato i piani della Juventus per il calciomercato invernale. I bianconeri dovranno infatti trovare un giocatore che non sia solo un semplice sostitut ...Juventus: Morata al Barcellona, Dembele ha sbloccato l’affare. Ultime Juventus: le alternative a Martial. Martial è un obiettivo della Juventus Occhi puntati in casa Manchester United, dove pare ci si ...