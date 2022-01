In memoria di David Sassoli, la cerimonia a Strasburgo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Parlamento europeo ricorda il suo ex presidente David Sassoli, scomparso l'11 gennaio scorso a una settimana esatta dalla fine del suo mandato, in cerimonia solenne a cui prenderanno parte le più alte cariche dell'Unione europea. Sul Foglio abbiamo raccontato come sono andati i funerali di venerdì a Roma: dolore, spirito europeo e alcuni pensieri sul Quirinale. Oggi sarà la plenaria di Strasburgo a rendere omaggio a Sassoli. Enrico Letta, segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio italiano, farà l'elogio funebre. Poi prenderanno la parola Charles Michel, Emmanuel Macron e i leader dei gruppi politici. Ursula von der Leyen non sarà invece presente: "Il mio autista è risultato positivo al Covid – ha reso noto via Twitter – purtroppo, devo pertanto cancellare la mia partecipazione alla plenaria ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Parlamento europeo ricorda il suo ex presidente, scomparso l'11 gennaio scorso a una settimana esatta dalla fine del suo mandato, insolenne a cui prenderanno parte le più alte cariche dell'Unione europea. Sul Foglio abbiamo raccontato come sono andati i funerali di venerdì a Roma: dolore, spirito europeo e alcuni pensieri sul Quirinale. Oggi sarà la plenaria dia rendere omaggio a. Enrico Letta, segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio italiano, farà l'elogio funebre. Poi prenderanno la parola Charles Michel, Emmanuel Macron e i leader dei gruppi politici. Ursula von der Leyen non sarà invece presente: "Il mio autista è risultato positivo al Covid – ha reso noto via Twitter – purtroppo, devo pertanto cancellare la mia partecipazione alla plenaria ...

Latina / David Sassoli, Forte (Pd): “bene dedicargli progetto di Ventotene, omaggio anche nel capoluogo” LATINA – “La prematura scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo elogiato e stimato da tutti, comporta da parte delle istituzioni la giusta attenzione. Per questo l’idea lanciata d ...

