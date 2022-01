Il Rigoletto di Verdi al Royal Opera House Muscat in prima mondiale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 20 gennaio 2022 in scena l’Opera con la regia di Franco Zeffirelli. In occasione del 10° anniversario della Royal Opera anche una mostra dedicata al maestro OMAN – La stagione del decimo anniversario della Royal Opera House Muscat si inaugurerà il 20 gennaio 2022 con la prima mondiale di Rigoletto di Giuseppe Verdi – nuova produzione della Royal Opera House Muscat, in coproduzione con Fondazione Arena di Verona e con il Lithuanian National Opera and Ballet Theatre – a firma del regista di fama mondiale Franco Zeffirelli e la collaborazione con Rai Cultura e Raicom. La produzione andrà in onda il 28 ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 20 gennaio 2022 in scena l’con la regia di Franco Zeffirelli. In occasione del 10° anniversario dellaanche una mostra dedicata al maestro OMAN – La stagione del decimo anniversario dellasi inaugurerà il 20 gennaio 2022 con ladidi Giuseppe– nuova produzione della, in coproduzione con Fondazione Arena di Verona e con il Lithuanian Nationaland Ballet Theatre – a firma del regista di famaFranco Zeffirelli e la collaborazione con Rai Cultura e Raicom. La produzione andrà in onda il 28 ...

