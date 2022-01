Highsnob e Hu: “Sanremo rappresenta un allineamento degli astri” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Non abbiamo niente da perdere e questa è una fortuna perchè la differenza la faremo sul palco. Sognavo Sanremo da bambina e questa è grande opportunità. Il consiglio che ci ha dato chi ha fatto Sanremo prima di noi è stato quello di non farci mangiare soltanto dall’ansia“, ha commentato Hu durante la conferenza stampa di presentazione del brano “Abbi cura di te” insieme a Mike, in arte Highsnob. Ad aprire la conferenza è stata proprio Hu, perfettamente a suo agio davanti alla platea virtuale di giornalisti, che ha dichiarato: “Sanremo Big rappresenta un allineamento di tutti gli astri“. Lei nel 2020 ha già partecipato al Festival nella categoria “Giovani” con il brano “Occhi Niagara“, invece per Highsnob è la prima volta. La preparazione che ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Non abbiamo niente da perdere e questa è una fortuna perchè la differenza la faremo sul palco. Sognavoda bambina e questa è grande opportunità. Il consiglio che ci ha dato chi ha fattoprima di noi è stato quello di non farci mangiare soltanto dall’ansia“, ha commentato Hu durante la conferenza stampa di presentazione del brano “Abbi cura di te” insieme a Mike, in arte. Ad aprire la conferenza è stata proprio Hu, perfettamente a suo agio davanti alla platea virtuale di giornalisti, che ha dichiarato: “Bigundi tutti gli“. Lei nel 2020 ha già partecipato al Festival nella categoria “Giovani” con il brano “Occhi Niagara“, invece perè la prima volta. La preparazione che ...

Advertising

paolo_r_2012 : RT @MafraLiga: Highsnob e Hu: Siamo gli outsider di Sanremo? Per noi è una fortuna! - MafraLiga : Highsnob e Hu: Siamo gli outsider di Sanremo? Per noi è una fortuna! - MafraLiga : RT @Spettakolo_mag: Abbi cura di te è il titolo del brano con cui #Highsnob e #Hu parteciperanno a @SanremoRai. Ecco come ce lo hanno racco… - Spettakolo_mag : Abbi cura di te è il titolo del brano con cui #Highsnob e #Hu parteciperanno a @SanremoRai. Ecco come ce lo hanno r… - SpettacoloMania : #Sanremo2022 si avvicina, ecco i nostri primi ospiti in video: #Highsnob e #Hu che portano all'Ariston… -