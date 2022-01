Gabon vs Marocco: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) È il primo contro il secondo nel Gruppo C della Coppa d’Africa, mentre il Marocco affronta il Gabon allo stadio Ahmadou Ahidjo martedì 18 gennaio. Il Marocco si è assicurato il posto nella fase a eliminazione diretta dopo aver vinto le prime due partite, mentre Les Pantheres ha bisogno solo di un pareggio per progredire. Il calcio di inizio di Gabon vs Marocco è previsto alle 20 Prepartita Gabon vs Marocco: a che punto sono le due squadre? Gabon Il Gabon ha offerto una prestazione resiliente mentre ha mostrato un grande spirito combattivo per venire da dietro e salvare un pareggio per 1-1 con il Ghana lo scorso venerdì. Dopo che Andre Ayew ha segnato al 18? portando i Black Stars in vantaggio per 1-0 nell’intervallo, gli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) È il primo contro il secondo nel Gruppo C della Coppa d’Africa, mentre ilaffronta ilallo stadio Ahmadou Ahidjo martedì 18 gennaio. Ilsi è assicurato il posto nella fase a eliminazione diretta dopo aver vinto le prime due partite, mentre Les Pantheres ha bisogno solo di un pareggio per progredire. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha offerto una prestazione resiliente mentre ha mostrato un grande spirito combattivo per venire da dietro e salvare un pareggio per 1-1 con il Ghana lo scorso venerdì. Dopo che Andre Ayew ha segnato al 18? portando i Black Stars in vantaggio per 1-0 nell’intervallo, gli ...

