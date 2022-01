Emirati Arabi, drone dei ribelli Houthi fa esplodere tre cisterne di petrolio ad Abu Dhabi: “Tre vittime” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alla fine del 2021 erano stati gli Stati Uniti, a supporto della coalizione guidata dall’Arabia Saudita, a sostenere che il primo obiettivo di Riyad e dei suoi alleati doveva essere quello di fermare gli attacchi aerei delle milizie filo-iraniane degli Houthi. Negli ultimi giorni si è assistito a un avanzamento dell’esercito di Sana’a, sostenuto proprio dalla coalizione delle potenze del Golfo, in diverse aree, come a Marib, mentre a Shabwa un attacco dei ribelli ha ucciso diversi soldati. Oggi, l’offensiva dei miliziani sciiti legati a Teheran ha varcato i confini del Paese e ha colpito con i propri droni tre cisterne che trasportavano petrolio nella zona industriale di Mussafah, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, Paese che fa parte della coalizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alla fine del 2021 erano stati gli Stati Uniti, a supporto della coalizione guidata dall’a Saudita, a sostenere che il primo obiettivo di Riyad e dei suoi alleati doveva essere quello di fermare gli attacchi aerei delle milizie filo-iraniane degli. Negli ultimi giorni si è assistito a un avanzamento dell’esercito di Sana’a, sostenuto proprio dalla coalizione delle potenze del Golfo, in diverse aree, come a Marib, mentre a Shabwa un attacco deiha ucciso diversi soldati. Oggi, l’offensiva dei miliziani sciiti legati a Teheran ha varcato i confini del Paese e ha colpito con i propri droni treche trasportavanonella zona industriale di Mussafah, ad Abu, negli, Paese che fa parte della coalizione ...

