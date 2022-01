Elliot Page sarà produttore esecutivo di Nel Mio Nome | documentario su tematiche trans

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel Mio, ilche trattainerenti alle persone, ha undi alto profilo:ha preso parte al film di Nicolò Bassetti.ildi Nel mio, unsu, diretto dal regista italiano Nicolò Bassetti, chepresentato in anteprima mondiale presso il Festival di Berlino 2022. Il film racconta la storia di formazione di quattro amici che condividono importanti punti di svolta nelle loro vite e nelle loroizioni di genere: il progetto, in realtà, ...

Il cast di The Umbrella Academy comprende, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver - Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, John Magaro, Adam Godley, ...Nel Mio Nome, il documentario che tratta tematiche inerenti alle persone trans, ha un produttore esecutivo di alto profilo: Elliot Page ha preso parte al film di Nicolò Bassetti. Elliot Page sarà il produttore esecutivo di Nel mio nome, un documentario su tematiche trans, diretto dal regista italiano Nicolò Bassetti, che sarà presentato in anteprima mondiale presso il Festival di Berlino 2022. L'attore festeggia un anno dalla transizione regalando tanto amore ai suoi fan Alla vigilia di Natale di quest'anno l'attore 34enne di The Umbrella Academy Elliot Page ha condiviso su Instagram una foto ...