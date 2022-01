Crollo gru Torino | in un foglio la possibile svolta dell' inchiesta | trovato nella cabina di manovra

(Di lunedì 17 gennaio 2022)nell'sula gru , potrebbe essere contenuta in unlasciatodila spiegazionea tragediaquale lo scorso 18 dicembre morirono ...

Advertising

AntonioSolara : RT @Tg3web: Potrebbe essere a una svolta l'inchiesta della Procura di Torino sul crollo della gru che un mese fa causò la morte di tre oper… - Maurofabio31 : RT @GiancarloDeRisi: Braccio telescopico inefficiente. Così si muore a Torino, a una svolta l'inchiesta sul crollo della gru. Un tecnico av… - VincenzoIanno16 : RT @Tg3web: Potrebbe essere a una svolta l'inchiesta della Procura di Torino sul crollo della gru che un mese fa causò la morte di tre oper… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: Braccio telescopico inefficiente. Così si muore a Torino, a una svolta l'inchiesta sul crollo della gru. Un tecnico av… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Potrebbe essere a una svolta l'inchiesta della Procura di Torino sul crollo della gru che un mese fa causò la morte di tre oper… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo gru

Possibile svolta nell'inchiesta suldella, potrebbe essere contenuta in un foglio lasciato nella cabina di manovra la spiegazione della tragedia nella quale lo scorso 18 dicembre morirono tre operai a Torino . Le indagini ...Leggi anche Crollaa Torino, morti tre operai e feriti alcuni passanti: 'Poteva essere una strage'Torino, il racconto del sopravvissuto Pier Luigi: 'Miracolato per pochi centimetri, ...Possibile svolta nell'inchiesta sul crollo della gru, potrebbe essere contenuta in un foglio lasciato nella cabina di manovra la spiegazione della tragedia nella quale lo scorso ...Quel foglio è stato adesso ritrovato dagli investigatori. Sotto la lente della magistratura c’è la pressione dell’olio idraulico e l’efficienza del braccio telescopico dell’autogru. L’addetto speciali ...