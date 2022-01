"Covid, presto torneremo a condurre una vita normale'' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il coronavirus continuerà a circolare, per molti anni a venire, ma questa dovrebbe essere l'ultima ondata pandemia nella quale imporre restrizioni. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla, spiegando che nei... Leggi su today (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il coronavirus continuerà a circolare, per molti anni a venire, ma questa dovrebbe essere l'ultima ondata pandemia nella quale imporre restrizioni. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla, spiegando che nei...

Advertising

GuidoDeMartini : ECCO DOMANDE CHE PRESTO DOVRANNO AVERE UNA RISPOSTA: ??QUANTI sono morti per terapie negate o addirittura sbagliate… - repubblica : Covid, sottosegretario Sileri: 'Le regole verranno alleggerite, credo molto presto'. In arrivo distinzione tra posi… - davidecalabria2 : È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto be… - outsidemars_ : oggi è il compleanno di mia nonna e spero che diventi negativa al test del covid e che io possa festeggiare con lei presto - UnioneSarda : #Sardegna - #Covid19, sull’Isola incombe la zona gialla: “Picco di contagi? È presto per parlarne” -