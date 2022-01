Covid | la commissaria Ue Kyriakides | non è ancora endemia | si rischiano altre varianti

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La situazione epidemiologica in Europa non lascia tranquilla laUe alla Salute Stella, secondo cui non èil momento di iniziare a trattare il coronavirus come se fosse endemico...

Al momento per confermare la positività ale certificarne la guarigione serve fare un test ...Ue alla Salute - È fondamentale continuare ad applicare altre misure preventive, come ...Ladice che a oltre un anno dalla distribuzione dei vaccini, "milioni di europei non ... trattando ilcome una malattia endemica, come vorrebbe fare il governo spagnolo. "Siamo ancora ...“La situazione è preoccupante”. Lo afferma Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute, in una intervista a La Stampa, secondo cui non è ancora il momento di iniziare a trattare il coronavirus come ...La denuncia di una “democrazia autoritaria” («Non si discute l’utilità che il vaccino ha dimostrato, si discutono i provvedimenti assunti, via via sempre più ...