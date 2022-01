Scuola, la denuncia dei sindacati: «Le mascherine Ffp2 non sono arrivate da nessuna parte» (Di domenica 16 gennaio 2022) Le mascherine che vanno usate obbligatoriamente a Scuola, le Ffp2, non sono ancora state consegnate a nessun istituto. A denunciarlo è Maddalena Gissi, segretaria generale della Cisl Scuola. «Sembra che non siano arrivate da nessuna parte», ha detto, ricordando che la struttura commissariale anti Coronavirus le dovrebbe garantire «almeno alle scuole dell’infanzia e agli insegnanti di sostegno». Diverse scuole le avevano già acquistate dopo l’emanazione dell’ultimo decreto Covid, ma «ora occorre pensare agli istituti che ne sono sprovvisti sulla base dei riscontri del monitoraggio». E a proposito di monitoraggio, Gissi ha detto che domani, 17 gennaio, il sindacato chiederà «formalmente al Ministero i dati del ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Leche vanno usate obbligatoriamente a, le, nonancora state consegnate a nessun istituto. Arlo è Maddalena Gissi, segretaria generale della Cisl. «Sembra che non sianoda», ha detto, ricordando che la struttura commissariale anti Coronavirus le dovrebbe garantire «almeno alle scuole dell’infanzia e agli insegnanti di sostegno». Diverse scuole le avevano già acquistate dopo l’emanazione dell’ultimo decreto Covid, ma «ora occorre pensare agli istituti che nesprovvisti sulla base dei riscontri del monitoraggio». E a proposito di monitoraggio, Gissi ha detto che domani, 17 gennaio, il sindacato chiederà «formalmente al Ministero i dati del ...

