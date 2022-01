Perché i cattolici possono sostenere la proposta di legge sul suicidio assistito (Di domenica 16 gennaio 2022) “Civiltà cattolica” è una rivista con una lunga storia e una riconosciuta autorevolezza. È anche una rivista con una caratteristica particolare, che conferisce ai suoi articoli un supplemento di interesse per chi cerca di capire quel che si muove dietro le mura vaticane: i testi, prima di essere pubblicati, vengono sottoposti al vaglio della Segreteria di Stato. Così è accaduto, evidentemente, anche per l’articolo firmato da Carlo Casalone sulla proposta di legge sulla “morte volontaria medicalmente assistita”. Siamo dunque autorizzati a ritenere che sia stata considerata legittima per i cattolici, almeno come ipotesi sulla quale confrontarsi (nihil obstat quominus imprimatur, si sarebbe detto una volta), la tesi riassunta nell’abstract: il sostegno alla proposta di legge non deve essere scartato, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) “Civiltà cattolica” è una rivista con una lunga storia e una riconosciuta autorevolezza. È anche una rivista con una caratteristica particolare, che conferisce ai suoi articoli un supplemento di interesse per chi cerca di capire quel che si muove dietro le mura vaticane: i testi, prima di essere pubblicati, vengono sottoposti al vaglio della Segreteria di Stato. Così è accaduto, evidentemente, anche per l’articolo firmato da Carlo Casalone sulladisulla “morte volontaria medicalmente assistita”. Siamo dunque autorizzati a ritenere che sia stata considerata legittima per i, almeno come ipotesi sulla quale confrontarsi (nihil obstat quominus imprimatur, si sarebbe detto una volta), la tesi riassunta nell’abstract: il sostegno alladinon deve essere scartato, ...

Advertising

Guglielmo_61 : RT @HuffPostItalia: Perché i cattolici possono sostenere la proposta di legge sul suicidio assistito - FachechiM : RT @CathVoicesITA: Cure negate, divisione sociale: perché questo silenzio dei #cattolici? @AlbertoContri: so che in #Cei c’è turbamento, i… - HuffPostItalia : Perché i cattolici possono sostenere la proposta di legge sul suicidio assistito - meekeesun1 : RT @CathVoicesITA: Cure negate, divisione sociale: perché questo silenzio dei #cattolici? @AlbertoContri: so che in #Cei c’è turbamento, i… - GianluigiPaesan : RT @CathVoicesITA: Cure negate, divisione sociale: perché questo silenzio dei #cattolici? @AlbertoContri: so che in #Cei c’è turbamento, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché cattolici FLASH - Che Sanremo ci aspetta? ... perché loro si vendicano cruentemente. Sono esagerazioni, ma l'amarezza è grande: non per me, ma ... non sta a ProVita & Famiglia pubblicizzare l'evento, ma saremmo lieti se i media cattolici (Avvenire,...

Stati Uniti: Conservatori e tradizionalisti, negli Usa i pentecostali spingono i repubblicani ... la percentuale degli ispanici nati cattolici ma diventati protestanti negli Usa era simile a ... I democratici hanno sempre dato per scontato che i latini avrebbero votato per loro, perché i ...

Perché la Chiesa cattolica sta perdendo l'America Latina Milano Finanza ...loro si vendicano cruentemente. Sono esagerazioni, ma l'amarezza è grande: non per me, ma ... non sta a ProVita & Famiglia pubblicizzare l'evento, ma saremmo lieti se i media(Avvenire,...... la percentuale degli ispanici natima diventati protestanti negli Usa era simile a ... I democratici hanno sempre dato per scontato che i latini avrebbero votato per loro,i ...