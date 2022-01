Nuzzi positivo al Covid conduce dal terrazzo di casa | il colbacco è già un cult

Advertising

Ariel2575 : RT @mummy53690440: Stoico Gianluigi Nuzzi: positivo conduce Quarto Grado dal terrazzo. Il colbacco è già cult - infoitcultura : Nuzzi positivo al Covid, conduce Quarto Grado dal balcone: il colbacco è trend - medicojunghiano : RT @tempoweb: Stoico Nuzzi: positivo al Covid conduce dal terrazzo. Il colbacco è già cult #quartogrado #tv #mediaset #iltempoquotidiano h… - Valenti40558658 : RT @tempoweb: Stoico Nuzzi: positivo al Covid conduce dal terrazzo. Il colbacco è già cult #quartogrado #tv #mediaset #iltempoquotidiano h… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Stoico Nuzzi: positivo al Covid conduce dal terrazzo. Il colbacco è già cult #quartogrado #tv #mediaset #iltempoquotidiano h… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuzzi positivo

La più originale, senza dubbio, la si è vista ieri sera a Quarto Grado : il conduttore Gianluigi, risultatoal Covid, è andato in onda in collegamento dal proprio terrazzo di casa, ...si è "attrezzato" trasferendo la troupe televisiva sul terrazzo di un vicino di casa, e ha ... Anche Nicola Porro , in " isolamento burocratico " per un contatto con un, non ha rinunciato ...Ai tempi della variante Omicron, la tv va avanti nonostante la pandemia. Vaccini e mascherine salvano la programmazione. E in caso di emergenza, c'è chi conduce pure dal terrazzo di casa ...Il post di Gianluigi Nuzzi Nuzzi ha portato avanti l'intera puntata dal balcone e a colpire l'attenzione del pubblico, oltre al gesto eroico, è stato il colbacco che indossava. Infine ha concluso ring ...