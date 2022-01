Nek arriva in libreria con “A mani nude” (Di domenica 16 gennaio 2022) I fan di Nek hanno atteso pazientemente l’arrivo di A mani nude, il suo nuovo libro pubblicato da HarperCollins Italia e arrivato tra gli scaffali il 13 gennaio 2022. In pre order dal 18 dicembre, il libro di Nek si avvale della prefazione scritta da Gianni Morandi ed è un regalo che il cantante ha voluto fare (e farsi) in occasione del suo 50esimo compleanno. Filippo Neviani, in arte Nek, ha voluto imprimere su carta un’esperienza che l’ha segnato nel profondo, un incidente che l’ha privato dell’uso della mano e che ha dato il via ad una serie di riflessioni. Nek arriva in libreria con A mani nude Purtroppo è vero che un solo momento può fare la differenza nella vita e, nel caso di Nek, anche la giornata più bella può trasformarsi in un incubo. Stava lavorando in ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 gennaio 2022) I fan di Nek hanno atteso pazientemente l’arrivo di A, il suo nuovo libro pubblicato da HarperCollins Italia eto tra gli scaffali il 13 gennaio 2022. In pre order dal 18 dicembre, il libro di Nek si avvale della prefazione scritta da Gianni Morandi ed è un regalo che il cantante ha voluto fare (e farsi) in occasione del suo 50esimo compleanno. Filippo Neviani, in arte Nek, ha voluto imprimere su carta un’esperienza che l’ha segnato nel profondo, un incidente che l’ha privato dell’uso della mano e che ha dato il via ad una serie di riflessioni. Nekincon APurtroppo è vero che un solo momento può fare la differenza nella vita e, nel caso di Nek, anche la giornata più bella può trasformarsi in un incubo. Stava lavorando in ...

