Highlights Pesaro-Olimpia Milano 85-82 | Serie A1 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 16 gennaio 2022) Glicompleti di Carpegna Prosciutto-AX Armani Exchange, incontro valevole per la quattordicesima giornata dellaA1di basket. Successo inaspettato dei padroni di casa per 85-82, maturato dopo un quarto supplementare aggiuntivo; dopo i 40? regolamentari, infatti, equilibrio assoluto considerando una rimonta nei secondi conclusivi di Tambone e compagni: da 70-76 a 77-77. Padroni di casa sopra le righe in fase realizzativa e diligenti difensivamente, ingredienti essenziali per un successo importante per la stagione e generalmente prestigioso. Di seguito ildei migliori momenti del confronto tra, valevole per la massimacestistica ...