Djokovic perde il match | confermata l' espulsione dall' Australia Lui | ' Deluso da sentenza'

(Di domenica 16 gennaio 2022) Game over: Novaksarà espulso. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Il serbo, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l'...

- Game over: Novaksarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Il serbo, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l'...si è detto estremamente deluso per la decisione della corte federale, oltre che a disagio per tutta l'attenzione mediatica scatenata dalla vicenda, ma ha aggiunto che rispetterà la decisione ...Novak Djokovic sarà espulso dall’Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Djokovic, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l’espulsione dall’ ...Condividi questo articolo:Melbourne, 16 gen. (Adnkronos) – “Ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e riprendermi, prima di fare ulteriori commenti oltre a questo. Sono estremamente deluso dalla ...