Calciomercato | l’Inter lavora ad uno scambio in Serie A!

l'Inter sta cominciando a far muovere qualcosa sul mercato e sta cominciando a muoversi in mezzo al campo. Ormai là situazione di Stefano Sensi sembra essere tutt'altro che ancora legata ai nerazzurri, per lui possibile un approdo a Genova sponda Samp. Stefano sensi InterMorten Thorsby SampLa notizia che filtra oggi dalla Gazzetta dello Sport è un possibile scambio tra i blucerchiati e i nerazzurri, tra Sensi e Thorsby, con l'azzurro in Liguria e lo svedese sotto i riflettori del San Siro. L'idea non dispiace neanche ad Inzaghi, tuttavia D'Aversa non vorrebbe privarsi del suo centrocampista. VINCENZO BONIELLO

