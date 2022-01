ULTIM’ORA Genoa: esonerato Shevchenko! (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo le discussioni degli ultimi giorni, è arrivata la decisione finale: Andriy Shevchenko non sarà più l’allenatore del Genoa. Shevchenko, GenoaQuesto il comunicato del club: “Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita“. Dunque nell’attesa del nuovo allenatore, la squadra è affidata a Abdoulay Konko insieme a Roberto Mugita. Si resta in attesa di chiudere l’accordo con Bruno Labbadia. Se dovesse essere effettivamente annunciato nei prossimi giorni, diventerebbero ben 4 gli allenatori tenuti ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo le discussioni degli ultimi giorni, è arrivata la decisione finale: Andriy Shevchenko non sarà più l’allenatore del. Shevchenko,Questo il comunicato del club: “IlCfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita“. Dunque nell’attesa del nuovo allenatore, la squadra è affidata a Abdoulay Konko insieme a Roberto Mugita. Si resta in attesa di chiudere l’accordo con Bruno Labbadia. Se dovesse essere effettivamente annunciato nei prossimi giorni, diventerebbero ben 4 gli allenatori tenuti ...

