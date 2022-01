Torvaianica, omicidio di Simone ‘Passerotto’ Shehaj Selavdi: confermato l’arresto per i presunti assassini (Di sabato 15 gennaio 2022) Lo scorso dicembre è stato dato un volto e un nome agli aguzzini di Shehaj Selavdi, il 38enne albanese da tutti conosciuto come Simone, ucciso sulla spiaggia di Torvaianica, all’altezza dello stabilimento Bora Bora il 20 settembre del 2020. Secondo gli inquirenti i killer sarebbero Raul Esteban Calderon, uomo che avrebbe ucciso nel 2019 nel Parco degli Acquedotti l’ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, conosciuto come ‘Diabolik’, ed Enrico Bennato. I due insieme avrebbero colpito a morte “Passerotto” per questioni legate al mondo della droga. E ora per entrambi, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere. Leggi anche: Arrestati i presunti assassini di ‘Simone’ Shehaj Selavdi, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Lo scorso dicembre è stato dato un volto e un nome agli aguzzini di, il 38enne albanese da tutti conosciuto come, ucciso sulla spiaggia di, all’altezza dello stabilimento Bora Bora il 20 settembre del 2020. Secondo gli inquirenti i killer sarebbero Raul Esteban Calderon, uomo che avrebbe ucciso nel 2019 nel Parco degli Acquedotti l’ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, conosciuto come ‘Diabolik’, ed Enrico Bennato. I due insieme avrebbero colpito a morte “Passerotto” per questioni legate al mondo della droga. E ora per entrambi, il Tribunale del Riesame di Roma hala custodia cautelare in carcere. Leggi anche: Arrestati idi ‘, il ...

