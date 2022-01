Tarip | Il Comune di Formia ammesso al finanziamento regionale per la tassa puntuale sui rifiuti

(Di sabato 15 gennaio 2022)– Ildiè statoal contributo da parte della Regione Lazio per l’applicazione della, la tariffa, entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e che si paga per il servizio di raccolta e smaltimento dei. Un sistema equo perché ottiene una partecipazione diretta dei cittadini premiando i comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i materiali riciclabili e riduce al minimo inon riciclabili. La tariffasi basa sul quantitativo diprodotto, e non sulle dimensioni degli immobili. “É un momento che rivoluzionerà la gestione dei– spiega l’assessore alle Politiche Ambientali Eleonora Zangrillo -. Nel 2008 la Comunità ...

Il Faro online

