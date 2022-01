Sinéad O’Connor ricoverata in ospedale dopo la morte del figlio: “Ho deciso di seguirlo” (Di sabato 15 gennaio 2022) La cantante Sinéad O’Connor è stata ricoverata in ospedale, pochi giorni dopo la morte del 17enne figlio Shane. Secondo quanto riportato, la celebre Sinéad avrebbe pubblicato alcuni messaggi preoccupanti che hanno fatto pensare fosse sul punto di compiere un gesto estremo. dopo il ricovero, lei stessa ha voluto tranquillizzare i fan sulle sue condizioni. Sinéad O’Connor in ospedale: aveva scritto di voler seguire il figlio Periodo drammatico per una delle cantanti più famose al mondo, quella Sinéad O’Connor che solo una settimana si è ritrovata a dover piangere la morte del figlio Shane. Un colpo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 gennaio 2022) La cantanteè statain, pochi giorniladel 17enneShane. Secondo quanto riportato, la celebreavrebbe pubblicato alcuni messaggi preoccupanti che hanno fatto pensare fosse sul punto di compiere un gesto estremo.il ricovero, lei stessa ha voluto tranquillizzare i fan sulle sue condizioni.in: aveva scritto di voler seguire ilPeriodo drammatico per una delle cantanti più famose al mondo, quellache solo una settimana si è ritrovata a dover piangere ladelShane. Un colpo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sinead O'Connor è ricoverata in ospedale. La cantante è stata ammessa per ricevere aiuto dopo una serie di tweet in… - Agenzia_Ansa : La cantante irlandese Sennead O'Connor annuncia la morte del figlio 17enne sui social. Il ragazzo si sarebbe suicid… - Luce_news : Sinead O’Connor ricoverata: “Mio figlio è morto per colpa mia, non ho motivo di vivere” - 24Trends_Italia : 1. Sinead O'Connor - 10mille+ 2. Quarto Grado stasera - 10mille+ 3. Bulls, Warriors - 10mille+ 4. Montagnier - 5mi… - statodelsud : Sinead O’Connor ricoverata a una settimana dalla morte del figlio -