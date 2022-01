Salernitana-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Allo Stadio Arechi la Salernitana ospita, alle ore 18 di questa sera, la Lazio di Maurizio Sarri nella sfida valida per la 22esima giornata della Serie A 2021/2022. I granata hanno dato il via alla ‘missione salvezza’ dopo aver evitato l’espulsione dal campionato con la vittoria per 1-2 in casa del Verona. I biancocelesti, invece, arrivano dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Allo Stadio Arechi laospita, alle ore 18 di questa sera, ladi Maurizio Sarri nella sfida valida per la 22esima giornata della. I granata hanno dato il via alla ‘missione salvezza’ dopo aver evitato l’espulsione dal campionato con la vittoria per 1-2 in casa del Verona. I biancocelesti, invece, arrivano dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. SportFace.

reportrai3 : Cosa vedrete lunedì prossimo su @RaiTre: il Lotito imprenditore delle squadre di calcio, del presidente della Lazio… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - SolosalernoIt : Salernitana-Lazio, probabili formazioni: Colantuono rispolvera il 4-3-1-2, Sarri rilancia Luis Alberto - Solo Saler… - periodicodaily : Salernitana-Lazio: probabili formazioni e in tv #seriea #15gennaio #SalernitanaLazio - sportface2016 : #SerieA #SalernitanaLazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming -