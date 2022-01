No vax di nuovo in piazza: in 5mila a Roma. A Milano anche gli interventi di Montagnier e l’ex pilota Marco Melandri (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono in 5mila quelli che si sono riuniti in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, circa un migliaio a Milano, mentre numeri inferiori si registrano a Napoli. Tornano in piazza i no vax, ancora di sabato, come durante la stagione di proteste che li ha visti scendere in strada contro le disposizioni del governo per tutta l’estate. La piazza più partecipata è quella della Capitale, dove gli organizzatori chiedono ai numerosi partecipanti di rispettare le disposizioni dell’esecutivo sulla protezione individuale, al fine di evitare sgomberi da parte delle forze dell’ordine: “È un sit in. Sedetevi e state distanziati per rispettare tutte le regole di questi signori – hanno ciesto – e utilizzarle a nostro favore e dimostrare che un popolo unito può vincere”. Come al solito, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono inquelli che si sono riuniti inSan Giovanni in Laterano a, circa un migliaio a, mentre numeri inferiori si registrano a Napoli. Tornano ini no vax, ancora di sabato, come durante la stagione di proteste che li ha visti scendere in strada contro le disposizioni del governo per tutta l’estate. Lapiù partecipata è quella della Capitale, dove gli organizzatori chiedono ai numerosi partecipanti di rispettare le disposizioni dell’esecutivo sulla protezione individuale, al fine di evitare sgomberi da parte delle forze dell’ordine: “È un sit in. Sedetevi e state distanziati per rispettare tutte le regole di questi signori – hanno ciesto – e utilizzarle a nostro favore e dimostrare che un popolo unito può vincere”. Come al solito, gli ...

