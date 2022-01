Mbappè-PSG, novità in arrivo: c’è l’indiscrezione! (Di sabato 15 gennaio 2022) Mbappè ormai da tempo sembra lontano dal PSG. La stella parigina da questa estate è ormai sempre più vicino al Real Madrid e sembra essere solo questione di tempo prima di vederlo in Spagna. I transalpini sembrano però non voler restare a guardare la propria stella partire e stanno cercando di fare tutto il possibile per trattenerlo. Mbappè-PSG Nelle ultime ore è arrivato quindi il rilancio dei francesi. Riattivati i contatti per il prolungamento del contratto del francese. Un ultimo disperato tentativo provato dalla dirigenza per evitare quello che fino a pochi giorni fa appariva ormai inevitabile. Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022)ormai da tempo sembra lontano dal PSG. La stella parigina da questa estate è ormai sempre più vicino al Real Madrid e sembra essere solo questione di tempo prima di vederlo in Spagna. I transalpini sembrano però non voler restare a guardare la propria stella partire e stanno cercando di fare tutto il possibile per trattenerlo.-PSG Nelle ultime ore è arrivato quindi il rilancio dei francesi. Riattivati i contatti per il prolungamento del contratto del francese. Un ultimo disperato tentativo provato dalla dirigenza per evitare quello che fino a pochi giorni fa appariva ormai inevitabile.

Psg, si riavviano i contatti per il rinnovo di Mbappè ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sembrava ormai destinato a finire il matrimonio tra il Psg e Mbappè, invece i parigini avrebbero riattivato i contatto con l'attaccante per il rinnovo Ultimo sforzo del Paris Saint Germain per lavorare al rinnovo di Mbappè. Secondo il Guardian, la società ...

Ligue 1, PSG - Brest: diretta live e risultato in tempo reale Le probabili formazioni di PSG - Brest PSG (4 - 3 - 3) : Navas; Dagba, Marquinhos, Ramos, Bernat; Verratti, Herrera, Paredes; Di Maria, Icardi, Mbappé. Allenatore: Pochettino BREST (4 - 4 - 2) : ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera