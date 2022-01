Inter, Onana: «Mi hanno detto che la squalifica mi ha fatto bene» (Di sabato 15 gennaio 2022) Il futuro portiere dell’Inter Onana ha parlato del suo ritorno dopo la squalifica André Onana, futuro portiere dell’Inter, in una Intervista a France Football ha parlato del suo ritorno dopo la squalifica. LE PAROLE – «Quando sono tornato, mi sono reso conto che abbiamo lavorato bene. Tutti stavano aspettando il momento della mia pesatura. Quando sono salito sulla bilancia, ho scoperto che avevo perso peso. L’allenatore mi ha detto: “Andre, sei stato via per nove mesi e sei tornato più forte, com’è possibile? La squalifica ti ha fatto bene“». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Il futuro portiere dell’ha parlato del suo ritorno dopo laAndré, futuro portiere dell’, in unavista a France Football ha parlato del suo ritorno dopo la. LE PAROLE – «Quando sono tornato, mi sono reso conto che abbiamo lavorato. Tutti stavano aspettando il momento della mia pesatura. Quando sono salito sulla bilancia, ho scoperto che avevo perso peso. L’allenatore mi ha: “Andre, sei stato via per nove mesi e sei tornato più forte, com’è possibile? Lati ha“». L'articolo proviene da Calcio News 24.

