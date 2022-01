Avatar: Reckoning a breve arriverà su iOS ed Android. Il nuovo emozionante gioco dei Na’vi su Pandora (Di sabato 15 gennaio 2022) Non c’è due, senza tre. Aspettando Avatar: Frontiers of Pandora (per PC e console) e Avatar: Pandora Rising (per mobile), s’avvicina lo sbarco di Avatar: Reckoning, disponibile nel 2022 sia per iOS sia per Android. Avatar: Reckoning presto in arrivo – Adobe StockIl nuovo game per mobile ispirato chiaramente al film campione d’incassi di sempre della storia delle sale cinematografiche è il secondo adattamento del gioco Avatar, che si unisce al prossimo progetto Ubisoft e Massive Entertainment Avatar: Frontiers of Pandora. I player potranno creare un personaggio, equipaggiarsi e farsi strada attraverso tante missioni riservato a un ... Leggi su computermagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Non c’è due, senza tre. Aspettando: Frontiers of(per PC e console) eRising (per mobile), s’avvicina lo sbarco di, disponibile nel 2022 sia per iOS sia perpresto in arrivo – Adobe StockIlgame per mobile ispirato chiaramente al film campione d’incassi di sempre della storia delle sale cinematografiche è il secondo adattamento del, che si unisce al prossimo progetto Ubisoft e Massive Entertainment: Frontiers of. I player potranno creare un personaggio, equipaggiarsi e farsi strada attraverso tante missioni riservato a un ...

Advertising

GameHugITA : RT @Console_Tribe: Avatar: Reckoning annunciato per dispositivi mobile - - Console_Tribe : Avatar: Reckoning annunciato per dispositivi mobile - - infoitscienza : Avatar: Reckoning, l'MMORPG per iOS e Android ispirato al film di Cameron - GamingTalker : Avatar Reckoning annunciato per mobile, è un MMORPG in uscita nel 2022 - Roby_Passarelli : Avatar: Reckoning è un nuovo MMO annunciato da Disney e Tencent in arrivo su smartphone -