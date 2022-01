Von der Leyen a Roma per Sassoli | ultimo saluto delle istituzioni

Advertising

SkyTG24 : David Sassoli, i funerali di Stato a Roma: presenti Mattarella e Von der Leyen - repubblica : L'addio a David Sassoli, Zuppi: 'Era un uomo di parte, era un uomo di tutti'. Mattarella, Draghi e Von der Leyen ai… - fattoquotidiano : David Sassoli, la diretta dei funerali di Stato con Mattarella e von der Leyen - stefano_romani : @Comunardo Ma dai, davvero pensavano che fossero tutti pronti a mettere alla porta uno dei migliori clienti per far… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Funerali di #DavidSassoli in diretta: presenti Draghi, Fico e Casellati. Dall’Ue arrivano Von der Leyen, Charles Michel… -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Agenzia ANSA

... dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presidente della Commissione europea UrsulaLeyen. A celebrarli il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, amico di Sassoli. '...... e le istituzioni Ue: la presidente ad interim del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione UrsulaLeyen, il ...A Santa Maria degli Angeli il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, così come una delegazione guidata da Ursula Von der Layen. Una partecipazione istituzionale così forte non si era mai vist ...Ecco l’arrivo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per ...