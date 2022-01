(Di venerdì 14 gennaio 2022)inilper lesessuali di gruppo avvenute in piazza Duomo ala notte di. Lo ha deciso il gip Raffaella Mascarino che ha convalidato il fermo. In particolare il giudice ha convalidato il fermo del giovane per l’aggressione delle quattro ragazze avvenuta vicino alla galleria, mentre non ha convalidato la misura “per difetto di gravità indiziaria” per l’episodio della 19enne molestata, insieme a un’amica, a pochi passi dalla loggia dei Mercanti. L'articolo proviene da Italia Sera.

poliziadistato : A seguito delle perquisizioni di ieri, nei confronti di 18 giovani, due di loro sono stati fermati a Milano e Torin… - repubblica : Violenze di Capodanno a Milano, così funziona il software di riconoscimento facciale che ha incastrato il branco [d… - Adnkronos : Violenze di Capodanno a #Milano, l’autrice del filmato: “Non ho paura, lo rifarei”. #notizie - laltrafacciata : RT @Armada69895228: Violenze a Capodanno,denunce da tutta Italia. «Abdallah e Mahmoud hanno scelto e abbordato le prede».DAJE A DOMANDARE:… - telodogratis : Violenze Capodanno Milano, 18enne fermato resta in carcere -

Leggi ancheMilano, autrice filmato: "Non temo ritorsioni" Molestie in piazza Duomo a Milano, fermati 2 giovani In particolare il giudice ha convalidato il fermo del giovane per l'...... il 18enne fermato due giorni fa, assieme ad un 21enne torinese, nell'inchiesta milanese sulle aggressioni sessuali in piazza del Duomo nella notte di. Lo ha deciso il gip di Milano ...Violenze nel Capodanno a Milano, il giudice ha convalidato il fermo del 18enne per l'aggressione di gruppo alle 4 ragazze: resta in carcere ...Una delle ragazze aggredita durante la notte di Capodanno ha rivelato che gli assalitori parlavano tutti arabo ...