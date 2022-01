Vergara | l’agente | “Spalletti lo tiene in considerazione | prima o poi esordirà Somiglia a Zielinski Futuro? Andrà con i grandi” – ESCLUSIVA

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Antonioè uno dei ragazzi più importanti dellavera del Napoli. E Lucianone ha individuato le caratteristiche giuste per accompagnare laSquadra in queste settimane di difficoltà, tra Covid-19, Coppa d’Africa e infortuni. Contro la Juventus ha ricevuto laconvocazione in Serie A dopo aver assaggiato la stessa emozione in Europa League contro il Leicester. Non ha ancora esordito ma il suo valore lo è si è già intuito dalle ripetute convocazioni e dalle gare con mister Nicolò Frustalupi. Il suo agente, Davide Pinto, ai microfoni di spazionapoli.it, ha parlato delle qualità del giovanissimo centrocampista e delle sue ambizioni. Qual è stata l’emozione di Antonio per laconvocazione in Serie A contro la Juventus e poi nelle partite ...