Quirinale | Mattarella saluta giornalisti | grazie per professionalità | sarà così con successore' **

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Vi ringrazio per lacon la quale mi avete seguito in questi sette anni. Sono sicuro che anche con il miocila stessa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergiondo iaccreditati al Quirinale e quelli di Rai Quirinale che lo hanno seguito durante il settennato, in un breve incontro informale alla fine del mandato.

In caso di rinvio, dal 3 febbraio Sergio Mattarella sarebbe in prorogatio. Un voto rimandato alla settimana successiva permetterebbe ai partiti di eleggere Draghi al Quirinale senza timore di elezioni anticipate. Col premier al settennato, Berlusconi, per molti, è l'indiziato numero uno. L'ex presidente del Consiglio, però, non ha ancora sciolto la riserva sulla sua intenzione di salire al Quirinale. Elezioni Quirinale 2022 «Silvio, facci vedere i numeri». «Tranquilli, li ho e ne sto trovando altri». E gli invitati a Villa Grande non insistono. Hanno rinunciato. ROMA – Si avvicina il 24 gennaio, giorno dell'avvio delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, e con il passare delle ore si fa più forte la posizione di Silvio Berlusconi, candidato.