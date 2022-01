Puglia, vaccini: da stasera tre aperture notturne di 34 hub per i 12-19enni Campagna anti corona virus (Di venerdì 14 gennaio 2022) Porte aperte dalle 20 alle 24 in 34 hub della Puglia a partire da domani e fino al 17 gennaio in occasione della sessione vaccinale riservata ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni, i quali potranno ricevere la dose solo dopo aver effettuato la prenotazione tramite il sito laPugliativaccina, i Cup e i FarmaCup. In vista dell’iniziativa organizzata dalla Regione, alle ore 19,30, si terrà una conferenza stampa alla Fiera del Levante di Bari alla quale parteciperanno il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, il responsabile dell’Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, e Lucia Bisceglia, direttrice Area epidemiologia e care intelligence di Ares. Sono più di 3mila i ragazzi «che hanno già aderito a “La notte è giovane”- comunica l’Azienda sanitaria barese-. C’è ancora la possibilità di prenotarsi, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, per ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 14 gennaio 2022) Porte aperte dalle 20 alle 24 in 34 hub dellaa partire da domani e fino al 17 gennaio in occasione della sessione vaccinale riservata ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni, i quali potranno ricevere la dose solo dopo aver effettuato la prenotazione tramite il sito lativaccina, i Cup e i FarmaCup. In vista dell’iniziativa organizzata dalla Regione, alle ore 19,30, si terrà una conferenza stampa alla Fiera del Levante di Bari alla quale parteciperanno il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, il responsabile dell’Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, e Lucia Bisceglia, direttrice Area epidemiologia e care intelligence di Ares. Sono più di 3mila i ragazzi «che hanno già aderito a “La notte è giovane”- comunica l’Azienda sanitaria barese-. C’è ancora la possibilità di prenotarsi, in particolare nelle giornate di sabato e domenica, per ...

