Le istituzioni di Italia ed Europa hanno reso omaggio a Sassoli. 'Un uomo di parte, un uomo di tutti' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ai funerali del presidente del Parlamento europeo molti capi di Stato. Il feretro era avvolto dalla bandiera europea. 'Senza di te sarà durissima, avevamo ancora tanto da dirci' il messaggio d'addio ...

lapoelkann_ : Sono dispiaciuto per la scomparsa di David Sassoli. Una persona che ha reso onore all’Italia e ha rappresentato spl… - romaebraica : Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di David Sassoli. Un amico della Comunità Ebraica di Roma che sentiva vicin… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L’Italia ha affrontato sfide molto difficili in questi anni e le ha superate grazie alla determi… - ChiranAngelgela : RT @lorenzotosa: Nel giorno in cui l’Italia celebra con i funerali di Stato un grande Presidente, la notizia di #SilvioBerlusconi candidato… - chiaramella72 : RT @lorenzotosa: Nel giorno in cui l’Italia celebra con i funerali di Stato un grande Presidente, la notizia di #SilvioBerlusconi candidato… -