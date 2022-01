Highlights e gol Marocco-Comore 2-0 | Coppa d’Africa 2022 VIDEO

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Glicompleti di(2-0), sfida valevole per la seconda giornata del girone C della. Vittoria agevole di Hakimi e compagni, caratterizzata da una rete primordiale di Amallah e dal raddoppio allo scadere della frazione conclusiva di Aboukhlal; successo senza storia eal tappeto, inevitabile considerando lo status dei calciatori marocchini e il loro tasso tecnico superiore alla media, così come il linguaggio del campo. Seconda vittoria in altrettante sfide per i marocchini, beneficiari di un tasso tecnico particolarmente rilevante rispetto alle contendenti nel gruppo di riferimento. Di seguito ildei migliori momenti del confronto tra, importante ...

Il video con glidi Senegal - Guinea , sfida valida per il gruppo B della Coppa d'Africa 2022 . Una partita molto bloccata, in cui tra le file del Senegal non riesce ad emergere il talento di Mané, mentre ...Ricardinho lascia nazionale:a Futsal EURO Naturalmente, i campioni del mondo e d'Europa propongono diversi candidati. Per molti, Pany Varela, che ha segnato entrambi idel Portogallo ...Il video con gli highlights di Senegal-Guinea, sfida valida per il gruppo B della Coppa d’Africa 2022. Una partita molto bloccata, in cui tra le file del Senegal non riesce ad emergere il talento di M ...Il centrocampista del Milan è stato poi sostituito dal compagno di squadra Serey Die Gli uomini di Beaumelle con questi tre punti fondamentali volano in testa nel loro raggruppamento. Decide il grande ...