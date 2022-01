Furti in serie, colpo in villa sventato. Attenzione alla banda che agisce nel tardo pomeriggio (Di venerdì 14 gennaio 2022) CARTOCETO - Effrazioni in batteria nelle abitazioni isolate delle campagne a Cartoceto e a Colli al Metauro. Cinque gli episodi fra martedì e mercoledì scorsi, sempre in orari compresi fra il ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 gennaio 2022) CARTOCETO - Effrazioni in batteria nelle abitazioni isolate delle campagne a Cartoceto e a Colli al Metauro. Cinque gli episodi fra martedì e mercoledì scorsi, sempre in orari compresi fra il ...

Advertising

radioaldebaran : Furti in serie nei supermercati della Liguria, due denunce. Fatale alla coppia di ladri un colpo a #SestriLevante -… - Carlino_Ferrara : Furti in serie di gasolio e rame, perizia sulle intercettazioni tra gli amici di Igor il russo - milanomagazine : Trieste, compie una serie di furti da minorenne, li sconta ora da adulto | Trieste, affezionato probabilmente ad u… - Telefriuli1 : Aveva commesso una serie di furti da minorenne. Preso mentre fuggiva in Spagna - Pietralavica1 : @LegaSalvini E basta con queste cazzate, bollette, Covid, sicurezza…vogliamo risposte serie e dure del governo sui furti di presepi. -