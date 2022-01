Fermato il compagno della madre della bimba morta dopo esser caduta da un balcone a Torino

(Di venerdì 14 gennaio 2022) I soccorritori non sono riusciti a salvare la vitapiccola Fatima, la bambina di 3 anni precipitata giovedì sera dalsua abitazione di via Milano a. Troppo gravi le ferite e troppo profonde le lesioni.la mortepiccola, gli investigatori hanno tentato di ricostruire tutti i contorni di questa vicenda e lo hanno fatto raccogliendo le testimonianze di chi era presente nella zona (vicini, passanti e negozianti) al momento di quello che, all’inizio, sembrava un tragico incidente. Ma, viste le ultime decisioni, la vicenda sembrae molto distante dallaaccidentale.il...

Sull'incidente indaga la Squadra Mobile che haildella mamma della bambina. L'uomo, Azar Mohssine, 23 anni, è statocon l'accusa di omicidio. 'Gli elementi e le ...La polizia ha sottoposto a fermo di polizia Azar Mohssine,della madre di Fatima, la piccola di tre anni morta nella serata di ieri dopo una caduta dal quarto piano dello stabile di via Milano 18 a Torino. L'uomo, 32 anni, è accusato di omicidio ...Al momento non sono noti i termini dell'accusa né le ipotesi di reato. L'uomo, Azar Mohssine, 23 anni, è stato portato dagli agenti in manette in procura a Torino per essere interrogato dal pm Valenti ...In corso l'interrogatorio del 32enne di origine marocchina. La piccola, 3 anni, è caduta dal quarto piano ed è morta ...