Dakar 2022, tappa di oggi Bisha-Jeddah: orari, programma, tv, streaming, favoriti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra qualche ora scopriremo finalmente chi avrà vinto l’edizione 2022 della Dakar, la competizione raid più famosa ed estenuante al mondo che nelle ultime due settimane ci ha regalato tantissime emozioni. Si ritorna quest’oggi a Jeddah, cittadina che ha accolto il prologo il primo giorno dell’anno. Auto, moto, camion e quad lasciano Bisha per approdare nella località che lo scorso dicembre ha accolto per la prima volta il Mondiale di F1. Tutto può succedere anche quest’oggi dopo la spettacolare tappa ad anello che abbiamo vissuto ieri. Sarà una vera e propria volata finale con soli 164 chilometri cronometrati (516 totali se consideriamo i trasferimenti). Il traguardo è imminente, ma attenzione agli imprevisti per una competizione che come sempre non mancherà di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tra qualche ora scopriremo finalmente chi avrà vinto l’edizionedella, la competizione raid più famosa ed estenuante al mondo che nelle ultime due settimane ci ha regalato tantissime emozioni. Si ritorna quest’, cittadina che ha accolto il prologo il primo giorno dell’anno. Auto, moto, camion e quad lascianoper approdare nella località che lo scorso dicembre ha accolto per la prima volta il Mondiale di F1. Tutto può succedere anche quest’dopo la spettacolaread anello che abbiamo vissuto ieri. Sarà una vera e propria volata finale con soli 164 chilometri cronometrati (516 totali se consideriamo i trasferimenti). Il traguardo è imminente, ma attenzione agli imprevisti per una competizione che come sempre non mancherà di ...

