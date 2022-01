Covid, boom di contagi in Puglia: 'Oggi oltre 24mila casi'. Ma dipende dal nuovo conteggio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oggi in Puglia il bollettino regionale riporta un picco di nuovi casi, 24.406, ma si tratta dei contagi calcolati con le nuove regole nazionali, che tengono conto anche dei 'test antigenici effettuati ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022)inil bollettino regionale riporta un picco di nuovi, 24.406, ma si tratta deicalcolati con le nuove regole nazionali, che tengono conto anche dei 'test antigenici effettuati ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Paolo Becchi e Giovanni Zibordi ci raccontano come la mortalità in #Europa nel 2021 sia peggiorata in modo dramma… - repubblica : Covid, boom di contagi ma in rianimazione crollo dei ricoveri rispetto a un anno fa - Adnkronos : Boom di #covidparty con positivi, c'è chi paga per contagiarsi e ottenere il #greenpass da guariti. - AnsaPuglia : Covid: boom casi Puglia, ma per applicazione nuovo conteggio. Numero casi comunicati 24.406 ma quelli confermati so… - nuccia20 : RT @CCanadese: Dopo l'annuncio del premier Francois Legault sull’intenzione del governo provinciale di imporre una “tassa sanitaria” per ch… -